В Киеве подстрелили иностранца и "отжали" сумку с крупной суммой - СМИ

В Киеве ранили узбека и отобрали у него сумку с долларами и гривнами, узнали журналисты / gazeta42

В Соломенском районе Киева злоумышленники напали на иностранца, выстрелили ему в ногу, отобрали сумку с крупной суммой и скрылись на джипе Toyota, правоохранители ввели план "Перехват".

Инцидент произошел сегодня - в пятницу, 30 августа, на ул. Малогвардейская, 32, пострадал гражданин Узбекистана, сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, на иностранца напали четверо мужчин, они унесли сумку, в которой было 4 тысячи долларов и 10 тысяч гривен.

"…Раненный мужчина сам вызвал на место происшествия полицию и рассказал, что после содеянного злоумышленники сели в серебристый джип… Нападавшие имеют с собой оружие", - отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева возле одной из школ обнаружили мертвым иностранца, 1964 года рождения. Эксперты нашли на теле мужчины побои.