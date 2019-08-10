В Киеве у школы найден мертвым избитый иностранец

В Киеве возле школы нашли тело иностранца / kiev.informator.ua

В Киеве на территории одной из школ в Голосеевском районе нашли мертвым избитого иностранца, 1964 года рождения.

Мужчина обнаружен мертвым у школы №85, расположенной по адресу Голосеевский проспект, 36, пишет Информатор со ссылкой на данные столичной полиции.

Издание отметило, что тело погибшего осмотрели эксперты и нашли на нем побои. Правоохранители начали производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Точная причина смерти иностранца будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы. После установления причины смерти уголовное производство могут переквалифицировать.

Напомним, в конце июля в Киеве на Осокорках школьница на берегу Днепра нашла тело женщины. Школьница обнаружила тело на 103-й Садовой улице, частично оно находилось в воде.