Девочка нашла труп на берегу Днепра в Киеве - видео

В субботу, 27 июля, киевская школьница обнаружила страшную находку. На столичных Осокорках, 103-й Садовой линии на берегу Днепра лежал труп. Тело женщины частично находилось в воде.

Как удалось выяснить копам, ученица шестого класса, которая живет неподалеку, увидела тело женщины. Она сказала об этом взрослым, которые и вызвали полицию. Прибывшие врачи констатировали смерть. Также на берегу нашли тапочки и личные вещи, которые, возможно, принадлежат погибшей.

К слову, во время осмотра тела правоохранители не увидели следов насильственной смерти.

Личность погибшей и причина смерти устанавливаются, передает Информатор.

Напомним, ранее хладнокровно убили 19-летнюю девушку в лесу под Днепром. По информации, за день до смерти девушка с кем-то вела активную переписку, вполне вероятно, намечалась встреча с новым ухажером. Также стало известно, что устрашающая трагедия произошла 23 июля.

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