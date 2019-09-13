Разбила голову кувалдой: на Одесчине дочь жестоко расправилась с матерью-старушкой

Женщина втихую подкралась к матери, ударила по голове сначала камнем, а потом прикончила кувалдой.
В Одесской области в городе Беляевка женщина жестоко убила свою мать.
Между 37-летней дочерью и 68-летней матерью произошел конфликт – старушка была недовольна тем, что женщина продала ювелирные украшения, передает пресс-служба полиции в Одесской области.
Обидевшись на замечание, злоумышленница ударила пожилую женщину по голове сначала камнем, а затем кувалдой и, оставив на земле, ушла.
Пенсионерку доставили в больницу, но уже там она умерла от полученных травм.
Убийцу матери разыскали в городе Теплодар и задержали. Женщину поместили в изолятор временного содержания сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).
В рамках производства будет назначен ряд экспертиз, среди которых - судебно-психиатрическая. Если женщину признают вменяемой, ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
Ранее в Одессе муж убил жену и ранил сына, а затем изрезал себе живот.