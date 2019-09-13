Разбила голову кувалдой: на Одесчине дочь жестоко расправилась с матерью-старушкой

Женщина жестоко убила свою мать / od.npu.gov.ua

В Одесской области в городе Беляевка женщина жестоко убила свою мать.

Между 37-летней дочерью и 68-летней матерью произошел конфликт – старушка была недовольна тем, что женщина продала ювелирные украшения, передает пресс-служба полиции в Одесской области.

Обидевшись на замечание, злоумышленница ударила пожилую женщину по голове сначала камнем, а затем кувалдой и, оставив на земле, ушла.

Пенсионерку доставили в больницу, но уже там она умерла от полученных травм.

Убийцу матери разыскали в городе Теплодар и задержали. Женщину поместили в изолятор временного содержания сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Женщине "светит" до 15 лет лишения свободы / od.npu.gov.ua

В рамках производства будет назначен ряд экспертиз, среди которых - судебно-психиатрическая. Если женщину признают вменяемой, ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее в Одессе муж убил жену и ранил сына, а затем изрезал себе живот.