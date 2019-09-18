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Избиение зама Кличко: в полиции рассказали подробности

18 сентября 2019, 11:30

О нападении на Владимира Слончака в полицию сообщили врачи одного из медицинских учреждений Соломенского района столицы.

Владимир Слончак
Владимир Слончак находится в реанимации / Фото: kyivcity.gov.ua

Утром 18 сентября стало известно, что в Киеве было совершено нападение на заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Об инциденте в полицию сообщили врачи. Сейчас решается вопрос о правовой квалификации дела.

Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил, что Слончак обратился в одно из медицинских учреждений Соломенского района столицы. В свою очередь, медики позвонили копам.

" … сообщили в полицию о том, что у него (Слончака,- Главред) произошел конфликт с неизвестным, в результате которого он получил травмы различной степени тяжести", – цитирует Тракало УНИАН.

Конфликт между замом мэра Киева и нападавшими произошел на улице Митрополита Липковского. На место выезжала следственно-оперативная группа. Сейчас событие зарегистрировано, проводится проверка, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР и правовой квалификации.

Напомним, по данным СМИ, медики диагностировали у пострадашего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы головы. На данный момент Слончак – в реанимации.

Киев нападение полиция новости Украины новости Киева Владимир Слончак
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