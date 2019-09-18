Разбили голову: в Киеве жестоко избили заместителя Кличко

Владимир Слончак находится в реанимации / Фото: kyivcity.gov.ua

Поздно вечером 17 сентября в Киеве неизвестные совершили нападение на заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака.

Медики диагностировали у пострадашего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы головы, сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщил сам Слончак, нападение произошло вечером 17 сентября. Около 23:30 в подъезде дома №16-в по ул. Митрополита Липкивского на него напали неизвестные.

В комментариии Украинской правде заместитель Кличко заявил, что находится в реанимации. Подробности нападения он не сообщил.

Слончак является заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий. Ранее с 2006 года работал в Киевсовете на разных должностях – от главного специалиста отдела правовой экспертизы проектов решений Киевсовета до начальника управления правового обеспечения деятельности Киевсовета. Слончак также является председателем Наблюдательного совета строительной холдинговой компании Киевгорстрой.

Напомним, в городе Смела в дом бывшего депутата Черкасского облсовета Любови Савченко ворвались пятеро злоумышленников. 36-летнему охраннику экс-депутата связали руки строительными стяжками. Воры применили к потерпевшей физическую силу. Они угрожали женщине утюгом, чем заставили ее открыть сейф и отдать им имущество.