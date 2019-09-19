Под Горловкой взят в плен "знатный" боевик - волонтер

На Донбассе взяли в плен "знатного" боевика, сообщил волонтер / Reuters

Возле захваченного города Горловка Донецкой области пехота Вооруженных Сил Украины взяла в плен одного из боевиков.

Боевик взят в плен на одном из передовых участков зоны операции Объединенных сил несколько дней назад, написал волонтер из Днепра Юрий Мысягин в Facebook.

По его данным, позже оказалось, что взятый в плен пособник противника является "знатной рыбой".

"… Воюет в рядах незаконных вооруженных формированиях с 2014 года. По пока еще неподтвержденной информации - гражданин одной стран бывшего СССР", - отметил активист.

Ранее блогер Necro Mancer сообщил, что под подконтрольным боевикам "ДНР" Донецком был ранен боевик "11 отдельного мотострелкового полка" псевдореспублики Алексей Троцай (прозвище - "Лев"), а потом умер. В Миротворце отметили, что террорист командовал одним из подразделений "11 омсп".