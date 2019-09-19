Под Горловкой взят в плен "знатный" боевик - волонтер

Возможно, взятый в плен боевик - гражданин одной из постсоветских стран, сообщил активист.
Возле захваченного города Горловка Донецкой области пехота Вооруженных Сил Украины взяла в плен одного из боевиков.
Боевик взят в плен на одном из передовых участков зоны операции Объединенных сил несколько дней назад, написал волонтер из Днепра Юрий Мысягин в Facebook.
По его данным, позже оказалось, что взятый в плен пособник противника является "знатной рыбой".
"… Воюет в рядах незаконных вооруженных формированиях с 2014 года. По пока еще неподтвержденной информации - гражданин одной стран бывшего СССР", - отметил активист.
Ранее блогер Necro Mancer сообщил, что под подконтрольным боевикам "ДНР" Донецком был ранен боевик "11 отдельного мотострелкового полка" псевдореспублики Алексей Троцай (прозвище - "Лев"), а потом умер. В Миротворце отметили, что террорист командовал одним из подразделений "11 омсп".
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.