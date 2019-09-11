На Донбассе уничтожен командир "мотострелков ДНР" - соцсети

Ликвидирован командир "мотострелков ДНР" Алексей Троцай, выяснили журналисты / beztabu.net

Под захваченным Донецком получил ранение боевик "11 отдельного мотострелкового полка" самопровозглашенной "ДНР" Алексей Троцай (прозвище - "Лев"), а позже умер в реанимации.

Террорист был ранен в районе Спартак – Ясиноватая в пятницу, 6 сентября, а скончался 10 числа, написал блогер Necro Mancer в своем аккаунте Twitter.

На сайте Миротворец говорится, что Троцай родился 12 ноября 1976 года, жил в поселке Очеретяное Ясиноватского района Донецкой области и был командиром одного из подразделений "11 омсп".

/ Скриншот с myrotvorets.center

Напомним, 31 августа 2018 года в Донецке 31 августа произошел взрыв в кафе Сепар. В результате взрыва тогдашний главарь "ДНР" Александр Захарченко был смертельно ранен - лидер боевиков скончался в больнице.