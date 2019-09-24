Украина закупила в Чехии подержанные самоходные гаубицы на $1,5 млн

Украина приобрела также башни с гаубицами 2А31 в комплекте.
Украина приобрела в Чехии 16 самоходных артиллерийских установок 122-мм 2С1 Гвоздика и две артиллерийские части (башни с гаубицами 2А31 в комплекте).
Как сообщает Defense Express, соответствующий контракт украинский спецэкспортер ГХВИФ Укринмаш в июле этого года заключил с чешской компании Excalibur Army Spol.SRO.
В сообщении подчеркивается, что стоимость подержанных САУ составила 1 миллион 565 тысяч 600 долларов, две артиллерийские части стоили 120 тысяч 200 долларов.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине прошли государственные испытания самоходной гаубицы Богдана, которая имеет "натовский 155-мм калибр" и способна поражать цели на расстоянии более 60 километров.