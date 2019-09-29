Дожди и до +25 градусов: украинцам пообещали летнее начало недели

30 сентября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями

В понедельник, 30 сентября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, временами вероятен дождь.

Как рассказали в Украинском гидрометцентре, в западных областях страны осадки вероятны днем, температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +16…+23 градуса.

На севере Украины также возможны дневные осадки, температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +16…+22 градусов.

В центральных регионах дождь не предвидится, температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +17…+24 градус.

Читайте такжеСамая лютая зима за 30 лет: синоптики предупредили о Монстре с ВостокаВ восточных областях ночью дождь, температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +16…+22 градусов.

На юге страны синоптики осадков не прогнозируют, температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Киеве 30 сентября ночью без осадков, днем дождь. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +19…+21 градусов.

/ Укргидрометцентр

Напомним, ранее синоптик рассказал о погоде до конца осени.