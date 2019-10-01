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Грозы и ветер: в Украине обьявлено штормовое предупреждение

1 октября 2019, 10:40

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды 1 октября.

дождь, ветер, погода
В Украине обьявлено штормовое предупреждение / opogode.ua

Во вторник в первый день октября в Украине обьявлено штормовое предупреждение.

Ухудшение погоды планируется по всей территории страны, 1 октября утром и ночью прогнозируют, кроме грозы, порывы ветра 15-20 м/с, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, в большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, восточных областей и южной части страны сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, из-за непогоды, которая бушевала 30 сентября, в пяти областях Украины остались без света 102 населенных пункта.

Ранее стал известен прогноз погоды на октябрь-ноябрь 2019.

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