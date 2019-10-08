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В Херсонской области неизвестные подожгли дом судей: все детали

8 октября 2019, 15:54

Поджигателям "светит" от 6 до 15 лет лишения свободы.

Неизвестные подожгли дом судей / hr.npu.gov.ua

В Херсонской области в селе Малокаховка в ночь на вторник 8 октября неизвестные подожгли дом супругов, которые работают судьями.

В полицию около трех часов ночи поступил вызов от местного жителя, что горит соседний дом, сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

На место возгорания прибыли копы и сотрудники ГСЧС, которые на протяжении двух часов тушили пожар.

В полиции отмечают, что хозяева не пострадали, и, по словам начальника Каховского отдела полиции Алексея Войчека, предварительно установлено, что пожар возник в результате поджога - на месте были обнаружены бутылки с остатками легковоспламеняющейся вещества.

Основной версией следствия является совершение преступления в связи со служебной деятельностью пострадавших.

Копы открыли уголовное производство по ч.2 ст.378 Уголовного кодекса Украины Умышленное уничтожение или повреждение имущества судьи, народного заседателя или присяжного, поджигателям "светит" от 6 до 15 лет лишения свободы.

Ранее Гонтарева заявила, что под Киевом сожгли ее дом.

Дом поджог судьи Херсонская область
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