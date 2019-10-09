"Заказали Зеленского": в Кривом Роге задержан горе-"киллер"

В Кривом Роге задержали горе-"киллера", которому якобы "заказали" Владимира Зеленского / Reuters

В ночь на среду, 9 октября, в Кривом Роге Днепропетровской области полицейские задержали горе-"киллера" - мужчина на улице рассказывал, что ему "заказали" президента Владимира Зеленского.

"Киллер" задержан на ул. Соборности недалеко от торгового комплекса, от него сильно разило алкоголем, пишет Первый городской.

По данным издания, на подозрительного мужчину в полицию пожаловались бдительные криворожане.

"Предполагаемого "киллера" доставили в районное отделение полиции…", - отмечается в материале.

В Кривом Роге задержали горе-"киллера", которому якобы "заказали" Владимира Зеленского / one.kr.ua

Напомним, Кривой Рог - малая Родина Владимира Зеленского, президент родился и учился в этом городе. Зеленский в качестве главы государства посетил родной город 12 июля.