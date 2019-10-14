ЕС вынес вердикт по таинственному плану Б по Донбассу

Доклад Пристайко по Донбассу европейцам очень понравился.
Так называемый План Б по Донбассу, который представлен как альтернатива минским соглашениям, поддержали страны-члены ЕС.
При этом детали плана по-прежнему не разглашаются, но позитив в нем Евросоюз уже увидел.
"Мы увидели некоторое позитивное развитие и хотим поддержать его", — заверила высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.
Сам план представил сегодня глава украинского МИД Вадим Пристайко. И Могерини оценила его доклад как "достаточно всеобъемлющий". По ее словам, документ удовлетворительный как по реформам в Украине, так и по ситуации на Донбассе.
В завершение Могерини в очередной раз подчеркнула, что ЕС поддерживает и территориальную целостность, и суверенитет Украины.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.