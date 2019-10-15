Насилие на камеру: в Запорожье "шайка" подростков "отметелила" девушек

В Запорожье подростки поиздевались над девушками / pikabu.ru

В Запорожье на стадионе одной из школ "шайка" подростков "отметелила" двух девушек, одна из пострадавших получила многочисленные травмы, в частности, лица и рук, и попала в больницу.

Насилие снимали на камеры мобильных телефонов - включали фонарики, чтобы заснять получше, говорится в сюжете ТСН.

Издание узнало, что девушек били по очереди. Полицейские уже выяснили, кто принимал участие в избиении - подростков обвиняют в хулиганстве.

Родные пострадавших считают, что злоумышленники не будут наказаны, поскольку у инициатора избиения есть влиятельные родственники в правоохранительных органах.

Видео, на котором запечатлено избиение девушкиРанее сообщалось, что в Запорожье несколько пьяных подростков жестоко избили бездомных и записали насилие на видео. Журналисты узнали, что злоумышленники напали на убежище людей без определенного места жительства.