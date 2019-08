"Малолетние сволочи": в Запорожье пьяные подростки жестоко избили бездомных

Вот что удалось найти по негодяям ... отличная новость это то что там есть совершеннолетние !! Большаков Дмитрий Сергеевич 04.10.99 - который в красных шортах С бокалом пива и сигаретой - Сашков Владислав #ублюдки #синькачмо #нелюди #сволочи #наказать

A post shared by Андрей Лукин "ПРАНА" (@prana.108) on Aug 8, 2019 at 4:35am PDT