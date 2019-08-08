"Малолетние сволочи": в Запорожье пьяные подростки жестоко избили бездомных

Подростки напали на бездомных в Запорожье / Скриншот

В Запорожье несколько нетрезвых подростков жестоко избили бездомных, при этом они фиксировали свои действия на видео.

Сначала двое гопников атаковали мужчину без определенного места жительства, затем группа подростков напала на убежище бездомных, избивая его обитателей.

Отметим, что агрессивные подростки явно пребывали в нетрезвом состоянии, некоторые из них едва держались на ногад.

"Малолетние негодяи напились горючей смеси и решили отыграться за все, что не получается в жизни на слабых духом и телом людях… Нужно найти негодяев. отмечайте друзей и делайте репост", — написал в Instagram блогер Андрей Лукин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове полицейский жестоко избил пенсионера.