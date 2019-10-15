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В Нафтогазе похвастались рекордными за 10 лет запасами газа

15 октября 2019, 13:14

В украинские хранилища уже закачали 21 млрд кубометров газа.

Закупка газа
Закупка газа / УНИАН

Украина закачала в хранилища рекордный объем газа. Так, по состоянию на 13 октября в ПХГ находятся 21 млрд кубометров газа.

По данным пресс-службы НАК Нафтогаз – Украины, объем "голубого топлива" в хранилищах на 4,4 млрд куб. м больше, чем на эту же дату в прошлом году.

"Такие запасы газа в хранилищах являются рекордными за последние 10 лет", - говорится в сообщении.

В компании указали, что такой объем газа гарантирует стабильный отопительный сезон. При этом Украина продолжает закачку газа в ПХГ.

Стоит отметить, что на 2 октября в подземных хранилищах объем газа составил 20,50 млрд кубометров.

Напомним, что ранее премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что украинцы этой зимой не замерзнут, несмотря на все проблемы.

газ Нафтогаз ПХГ запас
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