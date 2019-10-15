"Критическая ситуация": Гончарук назвал нюансы отопительного сезона

Отопление / фото: visti.ks.ua

В некоторых городах Украины уже начался отопительный сезон. Премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что украинцы этой зимой не замерзнут, несмотря на все проблемы.

"Я сейчас с уверенностью могу сказать, что во всех городах отопительный сезон начнется без особых проблем", - заявил политик в видеоблоге на своем YouTube-канале.

При этом он указал, что проблемными остаются только два города – Сила в Черкасской области и Новый Раздел во Львовской области.

"Там еще остаются определенные технические сложности и проблемы – и, возможно, на несколько дней отопление начнется позже", - отметил Гончарук.

По его словам, сложившаяся ситуация является результатом деятельности частных компаний, которые "создали критические ситуации".

"И в том, и в другом случае решение мы нашли. Правительство приняло все необходимые документы, чтобы люди в этих городах также были в комфорте и не испытывали сложности с отоплением своих домов", – подчеркнул украинский премьер.

Напомним, что заместитель начальника департамента энергоэффективности Нафтогаза Алексей Хабатюк сообщил, что газ вовремя получат теплопоставщики, у которых нет долгов.