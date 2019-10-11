Стало известно, где в Украине дали отопление 2019: карта / Факти - ICTV

К утру 11 октября отопление частично получил отопление Киев. В 2019 году отопительный сезон стартовал раньше срока в 18 украинских областях. В том числе восемь областей уже могут похвастаться теплом в жилых домах, а не только на объектах соцсферы (детских садиках, школах и т.п.).

По данным Минрегионстроя, лучше всего ситуация с отоплением в образовательных и медицинских учреждениях обстоит в:

Киеве – 89,1%,

Житомирской области – 65,2%,

Черкасском регионе – 44,5%,

Ивано-Франковской области – 40,1%.

При этом что касается домов, то обогревается жилье в Ивано-Франковском (32,3%), Житомирском (21,6%), Ровенском (16%), Сумском (7,7%) и Киевском (4,1%) регионах.

Полностью без отопления на данный момент простаивают дома и жилища социальной сферы Одесской, Черновицкой, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

Стало известно, где в Украине дали отопление 2019: картаи

Напомним, с началом отопительного сезона, который, по мнению экспертов, может оказаться под угрозой срыва, снова подорожают ЖКХ-тарифы. Так, в сентябре уже вышла целая серия постановлений НКРЭКУ, которыми были утверждены повышенные тарифы на воду.