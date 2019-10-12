В Нафтогазе рассказали, кому не "светят" теплые батареи

Отопительный сезон 2019 стартовал раньше срока / фото: sevnews.com.ua

До официального старта отопительного сезона осталось несколько дней. В связи с этим в Нафтогазе сообщили, какие регионы могут остаться без тепла.

Заместитель начальника департамента энергоэффективности Нафтогаза Алексей Хабатюк сообщил, что газ вовремя получат теплопоставщики, у которых нет долгов. Для большинства предприятий минимальный уровень расчетов составляет 90%.

"По сравнению с прошлым годом задолженность теплопроизводителей перед Нафтогазом выросла минимум на 10 млрд гривен. Это связано с изменениями в постановлении Кабмина об уровне расчетов", - цитирует Хабатюка Gazeta.ua.

По состоянию на 10 октября долги есть у 74 предприятий из 1316. По его словам, есть проблемы в Нежине, Чернигове, Шепетовке в Хмельницкой области, Смеле Черкасской области.

Как известно, обычно отопительный сезон официально стартует 15 октября. Если среднесуточная температура воздуха в течение трех дней держится ниже +8, местные власти могут самостоятельно решать, когда включать отопление.

Читайте также"Гадание на кофейной гуще": какой будет цена газа для населенияНапомним, в 2019 году отопительный сезон стартовал раньше срока в 18 украинских областях. В том числе восемь областей уже могут похвастаться теплом в жилых домах, а не только на объектах соцсферы (детских садиках, школах и т.п.). К утру 11 октября отопление частично получил и Киев.