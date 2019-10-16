"Развлеклись": на Одесчине подростки забили насмерть бездомного

В Беляевке 12-летние мальчики забили насмерть бездомного мужчину / Скриншот

В городе Беляевка Одесской области мальчики-подростки ради развлечения преследовали бездомного мужчину, бросали в него камни и палки и забили до смерти.

Мужчина упал окровавленный, а злоумышленники оставили его, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Одесчине.

По данным ведомства, погибшему 56 лет, а нападавшим - по 12 лет. Злоумышленники воспитываются в неблагополучных семьях.

"Гуляя вечером на улице, они (подростки - Ред.) увидели, как тот роется в мусорном баке, и решили "пошутить". Некоторое время подростки преследовали потерпевшего, забрасывая его камнями и палками…", - отметили в полиции.

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Начато производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство. Злоумышленникам не грозит уголовная ответственность, поскольку они не достигли возраста, с которого она наступает. В Нацполиции добавили, что подросткам грозят принудительные меры воспитательного характера. Напомним, в Запорожской области пьяные подростки напали на бездомного, а потом атаковали убежище людей без определенного места жительства. Злоумышленники записывали нападение на видео.