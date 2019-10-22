Под Киевом ДТП закончилось перестрелкой, один человек ранен

На территории Киевской области введена специальная операция Сирена / Фото kv.npu.gov.ua

В Княжичах Броварского района Киевщины произошло ДТП со стрельбой. Группа неизвестных открыла огонь по водителю легковушки. Мужчина получил ранение. Стрелки скрылись с места инцидента, а полиция объявила план Сирена.

Перестрелке предшествовало дорожно-транспортное происшествие, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Киевской области. Автомобиль, двигавшийся навстречу, столкнулся с автомобилем потерпевшего. Неизвестные открыли огонь. На данный момент раненый водитель находится в больнице.

На месте ЧП работает руководство Главного управления полиции области, следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции и криминалистическая лаборатория.

На территории Киевской области введена специальная операция Сирена. Правоохранители призывают граждан с пониманием отнестись к остановке транспортных и их проверке.

Фото kv.npu.gov.ua

Напомним, в ночь на 4 декабря 2016 года в селе Княжичи Киевской области столичные оперативники при поддержке бойцов спецподразделения КОРД готовились к задержанию группы подозреваемых в серии ограблений. В это время наряд полиции охраны выехал в тот же район в один из домов из-за автоматического срабатывания охранной сигнализации. Между правоохранителями произошла перестрелка, в результате которой погибли 5 работников полиции. Было открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По результатам служебной проверки из рядов Нацполиции были уволены семь офицеров, находившихся на руководящих и оперативных должностях. В отношении еще 9 полицейских применены дисциплинарные взыскания.