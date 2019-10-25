  1. Главная
  3. Украина

Дифтерия в Украине: признаки и вакцинация - как защититься от эпидемии

25 октября 2019, 13:04

Врачи предупреждают, что дифтерия может распространиться, а в Минздраве призывают привиться как можно скорей.

больница
В Украину пришла дифтерия / УНИАН

В Украину с наступлением холодов пришла очередная эпидемия: в начале года это была корь, а в его конце началась эпидемия дифтерии.

Стоит отметить, что о том, что болезнь получит распространение в стране, медики предупреждали довольно давно. Дифтерия, об угрозе которой предупреждали медики, появилась в Ужгороде, где стремительно растет количество больных: дифтерия Закарпатье не пощадила. Диагноз у студентов подтвердило лабораторное обследование.

Еще утром официально было известно о трех больных, и вот по последней информации, их уже 15. Ими оказались студенты-индусы, обучающиеся в Ужгородском национальном университете №2. Мнения врачей о том, как они заразились – привезли болезнь из Индии или подцепили ее уже в Украине – расходятся. Однако проверка в лаборатории показала, что штамм имеет украинское хождение, к тому же сами индусы прилетели еще два месяца назад и, если бы они заразились у себя на родине, болезнь проявилась бы гораздо раньше, поскольку инкубационный период составляет десять дней. Пока что учебное заведение объявило карантин.

Также дифтерия уже добралась до Киева: в одной из столичных школ на Позняках объявили карантин из-за заразившегося школьника, у которого не было прививки. 

Одна из матерей ученика заявила, что родители заразившегося парня не желали его прививать и просто купили справку от вакцинации, из-за чего теперь страдают другие дети.

Что такое дифтерия

Дифтерия это острое инфекционное заболевание. Дифтерия признаки имеет следующие: начинает болеть горло, повышается температура, появляются понос и озноб, учащенное сердцебиение, снижение аппетита, бледность кожи.

Врачи объяснили, чем так опасна дифтерия: симптомы ее неприятны, но привычны при вирусной инфекции, однако осложнения опасней, чем при заболевании другими вирусами. Неврологические осложнения дифтерии обусловлены поражением различных черепных и периферических нервов и проявляются параличом аккомодации, косоглазием, парезами конечностей, а в более тяжелых случаях параличом дыхательных мышц и мышц диафрагмы.

Также случаются острые нарушения мозгового кровообращения, метаболическая энцефалопатия, отек головного мозга, токсические поражения почек, дифтерийный гепатит, а также инфекционно-токсический шок и ДВС-синдром. Существует также и токсическая форма дифтерии, которая может повлечь за собой острую почечную недостаточность, сердечно-сосудистую, дыхательную или полиорганнную недостаточность.

Дифтерия: лечение

Ужгородский врач-инфекционист Виктор Петров уже предупредил, что количество зараженных будет только расти.

С ним согласна заслуженный врач Украины Наталья Кожан, которая отметила, что эпидемия дифтерии в Украине может вспыхнуть в любой момент.

А министр здравоохранения Зоряна Скалецкая призвала как можно скорей прививаться для профилактики страшного заболевания, отметив, что сыворотки в Украине достаточно.

Дифтерия: прививка

Лучший способ, как не заразиться дифтерией – заниматься профилактикой этого неприятного заболевания, а именно – вакцинироваться.

Напомним, что прививка от дифтерии действует в течение десяти лет, начиная с 26 лет. Еесли вы в этот срок вакцинировались, вам ничего не грозит, но, если десять лет прошли, вы снова находитесь в зоне риска. Всем взрослым, кто не сделал плановую прививку, стоит не мешкая обратиться к своему семейному врачу и вакцинироваться.

Читайте также"Лечить будет нечем": украинцев предупредили о новой болезни после кориЕсли по каким-то причинам взрослый или ребенок от 7 лет прежде не вакцинировались, для полной защиты им необходимо получить минимум 3 дозы вакцины АДС-М с четким интервалом:

  • первая вакцина
  • спустя 1 месяц – вторая вакцина
  • спустя 6 месяцев после второй – третья вакцина.

Вакцина от дифтерии бесплатна, ее можно сделать в семейной клинике, амбулатории, поликлинике. Единственной загвоздкой здесь может стать наличие лекарства, точнее – его отсутствие. В той же ужгородской больнице, куда попали 15 индусов, есть всего 8 ампул сыворотки от дифтерии, которой хватит на лечение только одного больного.

инфекция эпидемия вирус дифтерия Украина Зоряна Скалецкая
Сейчас вы просматриваете новость «Дифтерия в Украине: признаки и вакцинация - как защититься от эпидемии». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:57
"Комната с ужасами: психолог рассказала правду об отношениях
16:52
Расстрел Тайсона: что известно о бандитских разборках в Харькове Фото Видео
16:28
M1 Music Awards Пять 2019 Украина: полный список участников и номинации Фото Видео
16:12
САП оспорит решение суда по Гладковскому: подробности Видео
15:57
Добивал раненых: в РФ солдат-срочник устроил бойню, 10 убитых и раненых
15:49
"Принесли в жертву": в Ростове к приезду патриарха Кирилла "облагородили" трамвайные пути Фото
15:43
"Спекуляции": оккупанты вставили свои пять копеек в вопрос Крыма
15:42
"Мумия фарфоровая, маска, восковая фигура": Пугачева вызвала отвращение ужасным фото
15:28
"Нужен закон": в ЦИК заговорили о выборах на оккупированном Донбассе
15:15
Кровавая стрельба в Харькове: СМИ узнали жуткие подробности Фото Видео
15:08
Мисс Украина Вселенная 2019: горячие фото победительницы Фото Видео
15:06
Бизнес-эксперт Богдан Терзи издал "Азбуку предпринимателя" новости компании
14:54
Туман в Киеве: красочные фото "сказочной" столицы Фото
14:45
ГБР расследует назначение Гройсмана на пост премьера
14:42
"Готовы содействовать": в РФ сделали неожиданное предложение по Донбассу
14:32
"Просто куколка": Анна Ризатдинова встала в позу и свела с ума мужчин Видео
14:00
Состояние аффекта: всплыли неожиданные детали о похитительнице младенца Видео
13:59
В М.С.Л. предложили налоги от лотерей направлять на финансирование социальной сферы
13:56
Беспредел в Харькове: на улице расстреляли мужчину, еще один – ранен Видео
13:54
Легализация игорного бизнеса: эксперты раскритиковали новый законопроект актуально
13:36
В киевской школе случилось ЧП, есть пострадавшие: версии инцидента
13:34
Афера с квартирами для Нацгвардии: за экс-депутата Микитася внесли залог
13:20
Участник Танці з зірками Владимир Остапчук разводится после 12 лет брака
13:06
Файеры и драка с полицией: в Черкассах митингующие штурмовали облсовет Фото Видео
13:04
Дифтерия в Украине: признаки и вакцинация - как защититься от эпидемии Видео
13:01
Стационарный и погружной блендер: трудности выбора реклама
12:56
Висели на дереве больше суток: под Москвой нашли повешенными братьев-близнецов из Украины
12:31
В Луганске прогремел взрыв, пострадали гражданские: в "ЛНР" раскрыли, что рвануло
12:30
Милованов предложил рекламировать земельную реформу с помощью Сердючки – нардеп
12:28
Покупаем чаши для мультиварки: на что обратить внимание реклама
12:22
В Одесской области трое курсантов подорвались на боеприпасе из США - СМИ
12:15
Сегодня начался отопительный сезон в Киеве 2020
12:01
Синоптик рассказала, когда в Украину придут морозы с мокрым снегом Видео
11:58
Оккупанты "порадовали" крымчан очередным "покращенням"
11:40
Поймал пулю вместо украинки: в Италии жестоко убили парня
11:30
Украину завалит снегом: синоптик предупредил о скорых морозах
11:17
Винни-Пух совсем не безобиден: Тука назвал главные инструменты кремлевской пропаганды
11:12
Длинный хобот и голая грудь: Настя Каменских сняла клип Elefante Видео
10:56
"Предъява ООН": экс-премьер предложил Украине задуматься о ядерном оружии
10:43
Не исключена госизмена: НАБУ откроет дело против Кличко и его замов
10:34
Гороскоп на сегодня: кому ждать "баталий", а кому - опасаться паники
10:22
"Хамство высшего сорта": Бородянский ответил Коломойскому на "подонка"
10:03
"Золотые овощи": эксперт назвал причину сумасшедших ценовых качелей в Украине
10:02
Обвинение в терроризме: Аваков вступился за полк Азов
10:00
Конец ***го мира 2 сезон: дата выхода, трейлер и актеры Видео
09:57
Это катастрофа: Киев сковали многочисленные пробки, куда не ехать Видео
09:47
Перевод часов на зимнее время 2019: как помочь организму "перестроиться" Видео
09:16
Впервые за два года в Украине зафиксирован случай полиомиелита Видео
09:10
Великі Вуйки 2 сезон: дата выхода продолжения сериала на 1+1 Видео
09:00
"Атака на фанатов": в Киеве забросали камнями автобусы с болельщиками
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять