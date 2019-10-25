Дифтерия в Украине: признаки и вакцинация - как защититься от эпидемии

В Украину пришла дифтерия / УНИАН

В Украину с наступлением холодов пришла очередная эпидемия: в начале года это была корь, а в его конце началась эпидемия дифтерии.

Стоит отметить, что о том, что болезнь получит распространение в стране, медики предупреждали довольно давно. Дифтерия, об угрозе которой предупреждали медики, появилась в Ужгороде, где стремительно растет количество больных: дифтерия Закарпатье не пощадила. Диагноз у студентов подтвердило лабораторное обследование.

Еще утром официально было известно о трех больных, и вот по последней информации, их уже 15. Ими оказались студенты-индусы, обучающиеся в Ужгородском национальном университете №2. Мнения врачей о том, как они заразились – привезли болезнь из Индии или подцепили ее уже в Украине – расходятся. Однако проверка в лаборатории показала, что штамм имеет украинское хождение, к тому же сами индусы прилетели еще два месяца назад и, если бы они заразились у себя на родине, болезнь проявилась бы гораздо раньше, поскольку инкубационный период составляет десять дней. Пока что учебное заведение объявило карантин.

Также дифтерия уже добралась до Киева: в одной из столичных школ на Позняках объявили карантин из-за заразившегося школьника, у которого не было прививки.

Одна из матерей ученика заявила, что родители заразившегося парня не желали его прививать и просто купили справку от вакцинации, из-за чего теперь страдают другие дети.

Что такое дифтерия

Дифтерия это острое инфекционное заболевание. Дифтерия признаки имеет следующие: начинает болеть горло, повышается температура, появляются понос и озноб, учащенное сердцебиение, снижение аппетита, бледность кожи.

Врачи объяснили, чем так опасна дифтерия: симптомы ее неприятны, но привычны при вирусной инфекции, однако осложнения опасней, чем при заболевании другими вирусами. Неврологические осложнения дифтерии обусловлены поражением различных черепных и периферических нервов и проявляются параличом аккомодации, косоглазием, парезами конечностей, а в более тяжелых случаях параличом дыхательных мышц и мышц диафрагмы.

Также случаются острые нарушения мозгового кровообращения, метаболическая энцефалопатия, отек головного мозга, токсические поражения почек, дифтерийный гепатит, а также инфекционно-токсический шок и ДВС-синдром. Существует также и токсическая форма дифтерии, которая может повлечь за собой острую почечную недостаточность, сердечно-сосудистую, дыхательную или полиорганнную недостаточность.

Дифтерия: лечение

Ужгородский врач-инфекционист Виктор Петров уже предупредил, что количество зараженных будет только расти.

С ним согласна заслуженный врач Украины Наталья Кожан, которая отметила, что эпидемия дифтерии в Украине может вспыхнуть в любой момент.

А министр здравоохранения Зоряна Скалецкая призвала как можно скорей прививаться для профилактики страшного заболевания, отметив, что сыворотки в Украине достаточно.

Дифтерия: прививка

Лучший способ, как не заразиться дифтерией – заниматься профилактикой этого неприятного заболевания, а именно – вакцинироваться.

Напомним, что прививка от дифтерии действует в течение десяти лет, начиная с 26 лет. Еесли вы в этот срок вакцинировались, вам ничего не грозит, но, если десять лет прошли, вы снова находитесь в зоне риска. Всем взрослым, кто не сделал плановую прививку, стоит не мешкая обратиться к своему семейному врачу и вакцинироваться.

Читайте также"Лечить будет нечем": украинцев предупредили о новой болезни после кориЕсли по каким-то причинам взрослый или ребенок от 7 лет прежде не вакцинировались, для полной защиты им необходимо получить минимум 3 дозы вакцины АДС-М с четким интервалом:

первая вакцина

спустя 1 месяц – вторая вакцина

спустя 6 месяцев после второй – третья вакцина.

Вакцина от дифтерии бесплатна, ее можно сделать в семейной клинике, амбулатории, поликлинике. Единственной загвоздкой здесь может стать наличие лекарства, точнее – его отсутствие. В той же ужгородской больнице, куда попали 15 индусов, есть всего 8 ампул сыворотки от дифтерии, которой хватит на лечение только одного больного.