Столицу накрыла самая масштабная вспышка кори за почти 30 лет

Столицу уже ничего не спасет кроме вакцинации / Фото: zt-rada.gov.ua

Киев накрыла самая масштабная вспышка заболевания корью за все годы независимости Украины. За первые полгода 2019-го заболели более 5 тысяч человек, из них почти 3 тысячи – взрослые.

В Киевской городской государственной администрации уточняют, что в Киеве в три раза больше заболевших корью, чем год назад в этот же период.

"Около 50% больных нуждались в госпитализации из-за тяжелого течение болезни. В этом году от кори умерло 2 взрослых, не были привиты и обратились к врачам слишком поздно", - сообщают в КГГА.

Такая вспышка кори является реальной угрозой, противостоять которой можно только с позиций ответственного отношения к иммунопрофилактике, считает директор Департамента охраны здоровья города Киева Валентины Гинзбург. По ее мнению, ситуация, в которой оказалась столица и в целом Украина, является результатом потери коллективного иммунитета.

Читайте такжеВся правда о кори в Украине 2019: как передается корь и ее симптомы"Сегодня уже ничего, кроме прививок, не обезопасит Киев от вспышек и эпидемий вакциноуправляемых инфекционных болезней", - отметила чиновница.

Для сравнения: в 2015 году в Киеве корью болели 5 человек, в 2016-м - трое, в 2017-м - 87.

Как сообщал Главред, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, что из-за отсутствия обязательных прививок ребенка могут не пустить в учебное заведение. Чиновница перечислила обязательные прививки – всего их 10 от таких инфекционных болезней: гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции.