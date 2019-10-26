"Дерзкая попытка побега": на Днепропетровщине убит боец Нацгвардии

В Днепропетровской области убит найгвардеец / azov.press

В пятницу вечером, 25 октября, в Днепропетровской области в железнодорожном транспорте мужчина, приговоренный к пожизненному заключению, напал на конвоиров.

В результате нападения преступника боец Национальной гвардии получил ранение, которое несовместимо с жизнью, говорится на странице Центрального территориального Управления Нацгвардии в Facebook.

По его данным, злоумышленника везли по маршруту Днепр - Кривой Рог, и он напал на конвоиров, чтобы их обезоружить и сбежать.

В Нацгвардии добавили, что конвоиры предприняли смелые и решительные действия и обезвредили преступника.

Напомним, в начале сентября во Львовской области у одного из сел сотрудник полиции, который находился вне службы, попытался в одиночку задержать опасных зэков - один из злоумышленников ударил копа ножом в грудную клетку.