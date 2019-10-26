Дифтерия в Украине: врачи зафиксировали новый случай в Тернопольской области

Дифтерию выявили в Тернопольской области / Фото: Reuters

В Тернопольской области врачи зафиксировали новый случай дифтерии. 47-летний мужчина обратился к медику с симптомами болезни, его госпитализировали.

Мужчина контактировал с тремя лицами, из которых один ребенок. По месту жительства пациента 21 октября проведена дезинфекция, сообщило в Facebook Министерство здравоохранения со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

"По оперативным данным, мужчина привился от дифтерии в 2017 году, впрочем, о наличии предыдущих обязательных 8-ми прививок по возрасту данных нет. Прививка от дифтерии формирует антитоксический иммунитет, что защищает от тяжелого течения болезни. Введенная мужчине вакцина в 2017 году сформировала достаточный уровень антитоксического иммунитета, и не дала развиться тяжелым осложнениям", - сказано в сообщении.

Центр общественного здоровья и МОЗ Украины отметили, что прививки от дифтерии рекомендуются Календарем профилактических прививок не только детям, но и взрослым каждые 10 лет после 16-летнего возраста. Украина обеспечена необходимым количеством вакцин. Вакцинироваться можно у своего семейного врача.

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Ранее в Киеве в лицее на Позняках у 9-летнего мальчика диагностировали первый в столице случай дифтерии. В классе, где обучался ребенок, учреждены карантинные мероприятия. Администрация учебного заведения провела уборку кабинета с дезинфицирующими средствами и осмотром детей медицинской сестрой. Родителям предложен осмотр детей лор-врачем.

Как сообщили в Минздраве, у ребенка отсутствовали прививки из-за отказа родителей. Школьника госпитализировали. Диагноз был основан на результатах бактериологической экспертизы. Для введения сыворотки показаний не обнаружили.