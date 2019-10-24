В Киеве у 9-летнего мальчика обнаружили дифтерию

В Киеве зафиксировали первый случай дифтерии / Фото: REUTERS

В Киеве в лицее на Поздняках у 9-летнего мальчика диагностировали первый в столице случай дифтерии.

"Сегодня городской санитарной службой был подтвержден диагноз и обеспечена специальная обработка помещений лицея. Всем родителям уже завтра предложено осуществить осмотр ЛОР-врачом детей учащихся начальной школы №303 в медицинском кабинете лицея", - сказано в сообщении Департамента образования и науки Киева на странице в Facebook.

В классе, где обучался ребенок, учреждены карантинные мероприятия. Администрация учебного заведения провела уборку кабинета с дезинфицирующими средствами и осмотром детей медицинской сестрой. Родителям предложен осмотр детей лор-врачем.

Читайте такжеРоссиян припугнули вспышкой дифтерии в УкраинеКак сообщили в Минздраве, у ребенка отсутствовали прививки из-за отказа родителей. Школьника госпитализировали. Диагноз был основан на результатах бактериологической экспертизы. Для введения сыворотки показаний не обнаружили.

"Больной имел контакт с 45 людьми, из них 36 детей, обзор которых запланировано на 25 октября. По месту жительства и учебы организуется дезинфекция", - говорится в сообщении.

Напомним, Украину с наступлением холодов пришла очередная эпидемия: в начале года это была корь, а в его конце началась эпидемия дифтерии. Болезнь выявили у иностранного студента пятого курса медицинского факультета Ужгородского национального университета.