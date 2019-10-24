Дифтерия: признаки, осложнения и вакцинация - как защититься от эпидемии

В Украину пришла дифтерия / УНИАН

В Украину с наступлением холодов пришла очередная эпидемия: в начале года это была корь, а в его конце началась эпидемия дифтерии.

Стоит отметить, что о том, что болезнь получит распространение в стране, медики предупреждали довольно давно. Дифтерия, об угрозе которой предупреждали медики, появилась в Ужгороде, где стремительно растет количество больных: дифтерия Закарпатье не пощадила. Диагноз у студентов подтвердило лабораторное обследование.

Еще утром официально было известно о трех больных, и вот по последней информации, их уже 15. Ими оказались студенты-индусы, обучающиеся в Ужгородском национальном университете №2. Мнения врачей о том, как они заразились – привезли болезнь из Индии или подцепили ее уже в Украине – расходятся. Однако проверка в лаборатории показала, что штамм имеет украинское хождение, к тому же сами индусы прилетели еще два месяца назад и, если бы они заразились у себя на родине, болезнь проявилась бы гораздо раньше, поскольку инкубационный период составляет десять дней. Пока что учебное заведение объявило карантин.

Что такое дифтерия

Дифтерия это острое инфекционное заболевание. Дифтерия признаки имеет следующие: начинает болеть горло, повышается температура, появляются понос и озноб, учащенное сердцебиение, снижение аппетита, бледность кожи.

Врачи объяснили, чем так опасна дифтерия: симптомы ее неприятны, но привычны при вирусной инфекции, однако осложнения опасней, чем при заболевании другими вирусами. Неврологические осложнения дифтерии обусловлены поражением различных черепных и периферических нервов и проявляются параличом аккомодации, косоглазием, парезами конечностей, а в более тяжелых случаях параличом дыхательных мышц и мышц диафрагмы.

Также случаются острые нарушения мозгового кровообращения, метаболическая энцефалопатия, отек головного мозга, токсические поражения почек, дифтерийный гепатит, а также инфекционно-токсический шок и ДВС-синдром. Существует также и токсическая форма дифтерии, которая может повлечь за собой острую почечную недостаточность, сердечно-сосудистую, дыхательную или полиорганнную недостаточность.

Дифтерия: лечение

Ужгородский врач-инфекционист Виктор Петров уже предупредил, что количество зараженных будет только расти.

С ним согласна заслуженный врач Украины Наталья Кожан, которая отметила, что эпидемия дифтерии в Украине может вспыхнуть в любой момент.

А министр здравоохранения Зоряна Скалецкая призвала как можно скорей прививаться для профилактики страшного заболевания, отметив, что сыворотки в Украине достаточно.

Дифтерия: прививка

Лучший способ, как не заразиться дифтерией – заниматься профилактикой этого неприятного заболевания, а именно – вакцинироваться.

Напомним, что прививка от дифтерии действует в течение десяти лет, начиная с 26 лет. Еесли вы в этот срок вакцинировались, вам ничего не грозит, но, если десять лет прошли, вы снова находитесь в зоне риска. Всем взрослым, кто не сделал плановую прививку, стоит не мешкая обратиться к своему семейному врачу и вакцинироваться.

Читайте также"Лечить будет нечем": украинцев предупредили о новой болезни после кориЕсли по каким-то причинам взрослый или ребенок от 7 лет прежде не вакцинировались, для полной защиты им необходимо получить минимум 3 дозы вакцины АДС-М с четким интервалом:

первая вакцина

спустя 1 месяц – вторая вакцина

спустя 6 месяцев после второй – третья вакцина.

Вакцина от дифтерии бесплатна, ее можно сделать в семейной клинике, амбулатории, поликлинике. Единственной загвоздкой здесь может стать наличие лекарства, точнее – его отсутствие. В той же ужгородской больнице, куда попали 15 индусов, есть всего 8 ампул сыворотки от дифтерии, которой хватит на лечение только одного больного.