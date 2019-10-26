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Когда и какой вакциной делать прививку от дифтерии

26 октября 2019, 07:24

Симптомы дифтерии поначалу напоминают обычную простуду, но осложнения от нее намного опасней.

Прививка от дифтерии: когда делать, какие есть вакцины от дифтерии - Дифтерия в Киеве и Украине
Прививка от дифтерии: когда делать, какие есть вакцины от дифтерии / olga-fabyanchuk.ru

По Украине уверенно шагает дифтерия: Киев стал очередной жертвой инфекции вслед за Ужгородом.

В столице заболел 9-летний мальчик. И прежде, чем у него обнаружили симптомы дифтерии – ребенок успел поконтактировать почти с 50 людьми. Все они теперь также потенциальные переносчики.

Единственный способ защититься от болезни и ее опасных осложнений – это прививка от дифтерии. Иммунитет она дает на 10 лет. Спустя 10 лет придется вакцинацию повторять.

Календарь прививок Украины рекомендует делать прививку от дифтерии в 2/4/6/18 месяцев, затем в 6 лет и, соответственно, в 16-ть, 26 и т.д.

Если у человека это первая прививка от дифтерии, то доз будет три:

  • первая доза вакцины АДС-М;
  • вторая –через месяц после первой,
  • третья – через полгода после предыдущей.

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Прививка от дифтерии: виды вакцины

Есть такие виды вакцины против дифтерии:

  • АКДС (DTP) или АцКДС – в ней дифтерийный и столбнячный анатоксины и коклюшные микробные клетки. Для детей до четырех лет;
  • АДС-М (Td) – с уменьшенным содержанием антигенов. Для взрослых и подростков;
  • АаКДС (Tdap) – с уменьшенной дозой коклюша и дифтерии. Для детей и взрослых;
  • АаКДС (DTаР) – в составе части (антигены), а не целая микробная клетка;
  • АДС (DT) – анатоксин дифтерийно-столбнячный;
  • АП (TT) – для экстренной профилактики столбняка (правда, врачи зачастую предпочитают вводить АДС-М);
  • АД-М – используется для ревакцинаций, если раньше вводили АП при травме.

Прививка от дифтерии: побочные эффекты

Побочные реакции на вакцину бывают, хотя и редко. И они менее опасны для здоровья, чем осложнения от дифтерии.

Чаще всего такой "побочкой" становятся болезненные ощущения и припухлость в месте укола, небольшое повышение температуры.

К осложнениям после прививки стоит отнести:

  • менингит;
  • шок;
  • тяжелые аллергические реакции (анафилактический шок, ангионевротический отек)
  • энцефалит.

Подробнее про симптомы и лечение читайте в нашем материале Дифтерия в Украине: признаки и вакцинация - как защититься от эпидемии.

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