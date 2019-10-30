"Желтый" режим в зоне ООС на Донбассе: специальные полномочия силовиков и ограничения для граждан

В зоне спецоперации правоохранители могут задерживать людей для установления личности, сообщил пресс-центр ООС.
С понедельника, 28 октября, в зоне операции Объединенных сил введен режим "желтый" - военнослужащие и правоохранители наделены специальными полномочиями, а для людей, которые не привлечены к спецоперации, введены ряд ограничений.
Люди могут находиться в зоне ООС и перемещаться по ней, если имеют при себя документы, которые удостоверяют личность, их личные вещи досматриваются, говорится на странице пресс-центра спецоперации в Facebook.
"Желтый" режим в зоне ООС на Донбассе - специальные полномочия силовиков:
- Могут задерживать людей для установления личности, если у них нет при себе документов;
- В крайнем случае могут применять спецсредства и оружие;
- Могут проникать на частную территорию и в жилые помещения, а также в помещения и на территорию организаций, учреждений и предприятий;
- По согласию граждан могут использовать для служебных целей их транспортные средства и средства связи.
При некоторых условиях может быть запрещено или ограничено движение пешеходов и транспортных средств на отдельной территории - с этой территории могут выводить людей, а транспортные средства могут отбуксировать.
Ограничения, введенные для людей, которые не задействованы в ООС:
- Въезд/выезд в районе спецоперации;
- Хранение оружие и боеприпасов;
- Совершение полетов легкомоторных летательных аппаратов, беспилотников, ведение съемок;
- Использование радиостанций в транспортных средствах;
- Походы, экскурсии, охота, рыбалка;
- Ограничение движения объездными дорогами.
Ранее сообщалось, что возле Золотого Луганской области начался процесс разведения войск, который предусмотрен Минскими соглашениями. Позже стало известно, что в Золотом-4 остаются бойцы добровольческих батальонов.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.