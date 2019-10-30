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"Желтый" режим в зоне ООС на Донбассе: специальные полномочия силовиков и ограничения для граждан

30 октября 2019, 15:40

В зоне спецоперации правоохранители могут задерживать людей для установления личности, сообщил пресс-центр ООС.

После того, как в зоне ООС на Донбассе был введен
После того, как в зоне ООС на Донбассе был введен "желтый" режим, силовики получили специальные полномочия / УНИАН

С понедельника, 28 октября, в зоне операции Объединенных сил введен режим "желтый" - военнослужащие и правоохранители наделены специальными полномочиями, а для людей, которые не привлечены к спецоперации, введены ряд ограничений.

Люди могут находиться в зоне ООС и перемещаться по ней, если имеют при себя документы, которые удостоверяют личность, их личные вещи досматриваются, говорится на странице пресс-центра спецоперации в Facebook.

"Желтый" режим в зоне ООС на Донбассе - специальные полномочия силовиков:

  • Могут задерживать людей для установления личности, если у них нет при себе документов;
  • В крайнем случае могут применять спецсредства и оружие;
  • Могут проникать на частную территорию и в жилые помещения, а также в помещения и на территорию организаций, учреждений и предприятий;
  • По согласию граждан могут использовать для служебных целей их транспортные средства и средства связи.

При некоторых условиях может быть запрещено или ограничено движение пешеходов и транспортных средств на отдельной территории - с этой территории могут выводить людей, а транспортные средства могут отбуксировать.

Ограничения, введенные для людей, которые не задействованы в ООС:

  • Въезд/выезд в районе спецоперации;
  • Хранение оружие и боеприпасов;
  • Совершение полетов легкомоторных летательных аппаратов, беспилотников, ведение съемок; 
  • Использование радиостанций в транспортных средствах;
  • Походы, экскурсии, охота, рыбалка;
  • Ограничение движения объездными дорогами.

Ранее сообщалось, что возле Золотого Луганской области начался процесс разведения войск, который предусмотрен Минскими соглашениями. Позже стало известно, что в Золотом-4 остаются бойцы добровольческих батальонов.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

режим ООС желтый
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