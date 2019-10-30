"Желтый" режим в зоне ООС на Донбассе: специальные полномочия силовиков и ограничения для граждан

После того, как в зоне ООС на Донбассе был введен "желтый" режим, силовики получили специальные полномочия / УНИАН

С понедельника, 28 октября, в зоне операции Объединенных сил введен режим "желтый" - военнослужащие и правоохранители наделены специальными полномочиями, а для людей, которые не привлечены к спецоперации, введены ряд ограничений.

Люди могут находиться в зоне ООС и перемещаться по ней, если имеют при себя документы, которые удостоверяют личность, их личные вещи досматриваются, говорится на странице пресс-центра спецоперации в Facebook.

"Желтый" режим в зоне ООС на Донбассе - специальные полномочия силовиков:

Могут задерживать людей для установления личности, если у них нет при себе документов;

В крайнем случае могут применять спецсредства и оружие;

Могут проникать на частную территорию и в жилые помещения, а также в помещения и на территорию организаций, учреждений и предприятий;

По согласию граждан могут использовать для служебных целей их транспортные средства и средства связи.

При некоторых условиях может быть запрещено или ограничено движение пешеходов и транспортных средств на отдельной территории - с этой территории могут выводить людей, а транспортные средства могут отбуксировать.

Ограничения, введенные для людей, которые не задействованы в ООС:

Въезд/выезд в районе спецоперации;

Хранение оружие и боеприпасов;

Совершение полетов легкомоторных летательных аппаратов, беспилотников, ведение съемок;

Использование радиостанций в транспортных средствах;

Походы, экскурсии, охота, рыбалка;

Ограничение движения объездными дорогами.

Ранее сообщалось, что возле Золотого Луганской области начался процесс разведения войск, который предусмотрен Минскими соглашениями. Позже стало известно, что в Золотом-4 остаются бойцы добровольческих батальонов.