Высший антикоррупционный суд вынес первый приговор / УНИАН

Высший антикоррупционный суд 30 октября огласил свой первый приговор – признал виновной судью Апелляционного суда Днепропетровщины Надежду Посунся.

Суд установил, что Посунся намеренно не подавала электронные декларации, и признал судью виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины, сообщила специализированная антикоррупционная прокуратура на своей странице в Facebook.

Суд назначил служительнице Фемиды наказание в виде 51 тысяч гривен штрафа (3 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан) с лишением права занимать государственные должности (кроме выборных) в течение года.

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