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Эксперт рассказал, будут ли громкие "посадки" в Украине

27 октября 2019, 11:37

Юрий Романенко считает, что президенту Владимиру Зеленскому нужен рейтинг.

Юрий Романенко
Юрий Романенко / УНИАН

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко сделал прогноз касательно того, будут ли громкие "посадки" в Украине.

Эксперт считает, что президенту Владимиру Зеленскому нужен рейтинг, поэтому ситуация будет заставлять его "кого-то сажать, у кого-то что-то изымать".

"Поэтому, может быть, посадки и будут. Но опять-таки все будет зависеть от того, насколько удастся сломить deep state ("глубинное государство") и провести полноценную судебную реформу", - сказал Романенко во время чата на Главреде.

"(…) у меня весьма сдержанный оптимизм на этот счет. То есть оптимизм окончательно не испарился, но, конечно, "косячит" наша новая власть очень много", - добавил эксперт.

Напомним, 17 октября в Киеве задержали бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Правоохранители подозревают его в злоупотреблении служебным положением. 

19 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Гладковского. Суд принял решение о содержании под стражей Гладковского на 2 месяца, при этом установив залог в размере 10,6 млн гривен. Позже стало известно, что миллионный залог за экс-первого замсекретаря СНБО внесла его семья.

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Как сообщал Главред,  бывший народный депутат Верховной Рады 8-го созыва и соратник пятого президента Петра Порошенко Игорь Кононенко вылетел за пределы Украины. По его словам, он сначала прибыл в Турцию, а позже отправится в Китай. За день до этого экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко заявлял, что Кононенко запрещено покидать пределы Украины.

Также ранее стало известно, что  экс-руководитель Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко выехал из Украины в Великобританию. Там он якобы учит английский язык в престижной школе The London School of English.

Владимир Зеленский Юрий Луценко Юрий Романенко Олег Гладковский Игорь Кононенко новости Украины
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