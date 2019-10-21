Стало известно, кто внес залог за Гладковского

За Олега Гладковского внесла залог его семья, сообщил адвокат / УНИАН

Миллионный залог за экс-первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчук) внесла его семья.

Гладковского могут выпустить из следственного изолятора сегодня - в понедельник, 21 октября, сообщил его адвокат Руслан Волынец, пишет УНИАН.

Юрист добавил, что после внесения залога началось оформление документов для освобождения бывшего чиновника из-под стражи.

"…сегодня защитники Гладковского получат полный текст постановления Высшего антикоррупционного суда, касающееся меры пресечения… и будут готовить апелляционную жалобу…", - отметил Волынец.

Напомним, Олега Гладковского задержали в Киеве 17 октября. Правоохранители подозревают экс-первого заместителя СНБО в злоупотреблении служебным положением. После задержания Гладковский решил отказаться от еды.

Позже - 19 октября - Высший антикоррупционный суд решил, что Гладковский должен находиться под стражей на протяжении 2 месяцев, однако может выйти на свободу под залог в размере свыше 10 млн гривен.