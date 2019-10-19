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Почему "взяли" Гладковского и светит ли ему реальный срок

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

19 октября 2019, 06:54

Если Гладковского не выпустят под залог или на поруки, то это будет означать, что продолжение будет вести к более высоким фигурам.

Олег Гладковский
Олег Гладковский / УНИАН

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили, что 

экс-первому замглавы Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому сообщили о подозрении. Ему инкриминируют злоупотребление властью, служебным положением и декларирование недостоверной информации.

Накануне задержания Гладковского-Свинарчука, ходили упорные слухи о том, что его, в числе некоторых деятелей клиентеллы Порошенко "обилетили", и поэтому он чувствовал себя достаточно вольготно и свободно и собирался за кордон. Произошедшее с ним было для него неожиданностью, но тут есть две версии.

Первая версия: 1 ноября - дедлайн, когда силовики должны отчитаться перед президентом о ловле "крупной рыбы". Ну а с учетом масштабной реформы прокуратуры, которую затеял Рябошапка, фактически, прокуратура выбывает из игры, так как там сегодня все думают либо о переаттестации, либо об уходе на пенсию, но не о прямых своих обязанностях.

Читайте такжеГладковский обязан пройти все опущенческие ступени до самого низаПомимо ГПУ, остаются еще НАБУ и ГБР. И тут, очевидно, НАБУ решило действовать на опережение. Не отошедшего после шока Свинарчука от того, что его не выпустили из страны, приняли в ресторане именно сотрудники НАБУ. Хотя, если почитать посты Ларисы Сарган, становится понятно, что до этого дело Свинарчука ГПУ и НАБУ перебрасывали друг другу как дохлую кошку.

Вторая версия - на фоне тех неоптимистичных для Зеленского цифр падения рейтинга, тут трагедии нет и все закономерно. Хотя эти цифры и воспринимают наверняка болезненно, так как ситуация резко по отношению к Зеленскому резко ухудшилась за последние 2-3 недели. Так как на сегодня у него нет экономической возможности снизить тарифы, нет политического и силового ресурса, чтобы продавить реализацию формулы Штайнмайера и выполнению обязательств по "Минску". Потому не исключаю, что мог последовать "мощный импульс".

Гладковский, как и ранее задержанный Пашинский, из обоймы тех, кто абсолютно токсичен, и, естественно, его задержание получит общественную поддержку. Но теперь вопрос в том, чтобы его задержание не превратилось в рыбалку на канале Дискавери – поймали, показали, отпустили.

Наиболее вероятно, что целью поимки Гладковского может стать Турчинов. Вопрос только - за что, ведь с одной стороны, общеизвестна любовь Александра Валентиновича к обменным пунктам еще с тех времен, когда он обналичивал деньги для Юлии Владимировны, хотя сам в них никак не фигурирует. И потому что-то предъявить ему возможно, только если кто-то даст на него показания, до этого это сделать сложно.

Читайте такжеВосемь выводов из "дела Гладковского"Если Гладковского не выпустят под залог или на поруки, то это будет означать, что продолжение будет вести к более высоким фигурам. Если выпустят под смешной залог – это четкая "рыбалка".

Однако она невыгодна Зеленскому, так как в этом случае его рейтинг будет падать со сверхзвуковой скоростью. Команда Зеленского прекрасно понимает, что если только изображать угрозу, то противники начнут смеяться, а те, кто в тебя верил, начнут в тебе разочаровываться и это отразится на рейтинге.

Но пока, в отличие от своих попередников, нет информации, что Зеленский пошел на какие-то договорняки. По крайней мере, намерение побороться с беловоротничковой коррупцией у него не пропало.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

коррупция оборонка НАБУ Андрей Золотарев Александр Турчинов Олег Гладковский
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