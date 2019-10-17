В НАБУ подтвердили задержание Гладковского: подробности

Олега Гладковского задержали сотрудники НАБУ / ТСН

В четверг, 17 октября, в СМИ появилась информация о задержании бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского, в прошлом Свинарчук. Позже пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины подтвердила данную информацию.

По данным НАБУ, Гладковского задержали по подозрению в совершении преступления по части 2 статьи 364 "Злоупотребление властью или положением" Уголовного кодекса Украины.

"НАБУ подтверждает задержание бывшего первого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины)", - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ в Facebook.

Также в Бюро отметили, что следственные действия продолжаются.

"Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая сохранение тайны следствия. Детали – позже", - отмечается в сообщении.

Напомним, журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен. В них якобы замешано окружение экс-президента Петра Порошенко, в том числе Игорь Гладковский и Олег Гладковский.