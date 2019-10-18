Рябошапка рассказал, в каких преступлениях подозревают Гладковского

Олега Гладковского задержали 17 октября / Фото УНИАН

Бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, который после задержания детективами НАБУ объявил голодовку, подозревают в совершении двух преступлений. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

В частности, Гладковского подозревают в нарушении антикоррупционного законодательства – ложном декларировании и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок. По данным следствия, Гладковский использовал свое служебное положение, влиял на результаты закупок и за это получил неправомерную выгоду.

По словам Рябошабки, следствие имеет достаточно доказательств. В пятницу, 18 октября, Гладковскому объявят подозрение. Генпрокурор уточнил, что все улики против Гладковского являются обоснованными.

"Проект сообщения о подозрении лежит у меня сейчас на столе и работа над ним еще завершается, финализируется", – сказал Рябошапка в эфире программы Право на власть. .

Читайте такжеПолитолог объяснил причину задержания ГладковскогоНапомним, 17 октября детективы НАБУ в Киеве задержали Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (части 2 статьи 364 УК Украины). Вскоре в пресс-службе Богдана заявили, что Гладковский планировал вылететь на выставку Bus world 2019 в Брюссель, а вовсе не пытался покинуть страну.

Сам Олег Гладковский заявил, что ему не объяснили причин задержания, а предъявленные обвинения являются "фейками".

Сын задержанного Игорь Гладковский считает, что его отца задержали из-за картины. Речь идет о портрете президента Российской Федерации Владимира Путина под названием Лицо войны. Картина выполнена из гильз.