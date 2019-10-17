"Ерунда и фейки": Гладковский ответил на обвинения НАБУ

Задержание Олега Гладковского сотрудниками НАБУ / ТСН

Бывший первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский дал комментарий после своего задержания сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины.

По его словам, ему не объяснили причин задержания, а предъявленные обвинения являются "фейками".

"У нас никто ничего не говорит. Продолжают делаться те фейки, которые уже делаются относительно меня длительное время. То, о чем говорится (обнародованные подозрения, – ред.) – это полная ерунда", - заявил Гладковский ТСН.

Ранее в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили о том, что Гладковского задержали по подозрению в совершении преступления по части 2 статьи 364 "Злоупотребление властью или положением" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен. В них якобы замешано окружение экс-президента Петра Порошенко, в том числе Игорь Гладковский и Олег Гладковский.