"Личный интерес Порошенко": стали известны новые подробности задержания Гладковского

Олег Гладковский / LB.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. По словам экс-нардепа и журналиста Сергея Лещенко, задержание Свинарчука связано с дело по закупкам для оборонной сферы.

"Олег Гладковский задержан по делу закупки для нужд оборонной сферы автомобилей МАЗ, которые перебрендировались и проходили "отверточную сборку" в автомобили Богдан", - сообщил Лещенко в своем Telegram-канале.

При этом он указал, что предприятия, которые фигурируют в производстве, связаны как с самим Гладковским – Свинарчуком, так и с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

"Техника поставлялась для нужд обороны без проведения тендера и при наличии явного конфликта интересов, то есть личной заинтересованности Гладковского и Порошенко", - отметил экс-нардеп.

Напомним, журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен. В них якобы замешано окружение экс-президента Петра Порошенко, в том числе Игорь Гладковский и Олег Гладковский. В четверг, 17 октября, детективы НАБУ задержали Свинарчука, когда он пытался сбежать из страны.