Задержанный Гладковский объявил голодовку

Олег Гладковский / УНИАН

Представители пресс-службы корпорации "Богдан" утверждают что ее президент, бывший первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский объявил голодовку - после задержания детективами НАБУ.

Более того, сам экс-чиновник считает, что его незаконно преследуют по политическим мотивам.

Напомним, в четверг, 17 октября, детективы НАБУ в Киеве задержали Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (части 2 статьи 364 УК Украины). Вское в пресс-служба "Богдана" заявили, что Гладковский планировал вылететь на выставку Bus world 2019 в Брюссель, а вовсе не пытался покинуть страну