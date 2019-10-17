Политолог объяснил причину задержания Гладковского

Олег Гладковский / LB.ua

Задержание экс-замглавы СНБО Олега Гладковского было произведено для выполнения политических задач.

Такое предположение Главреду озвучил политолог Петр Олещук.

"Это то, чего ждало общество, поскольку у общества есть серьезный запрос на то, чтобы были реализованы предвыборные ожидания, которые, в том числе, были связаны с законностью расследования резонансных дел. И дело Гладковских – одно из наиболее резонансных", - считает эксперт.

По словам Олещука, само по себе задержание Гладковского – информационный повод, который еще долго будет циркулировать в информационном пространстве.

"Рядовые граждане слабо разделяют понятия суд, задержание и заключение – для них это звучит так, будто Гладковского уже посадили", - сказал Олещук.

Читайте также"Личный интерес Порошенко": стали известны новые подробности задержания ГладковскогоНапомним, экс-зама секретаря СНБО Олега Гладковского сотрудники НАБУ задержали в четверг, 17 октября после попытки вылететь за границу, когда экс-чиновник обедал в одном из заведений на Бориспольской трассе под Киевом.

По данным НАБУ, Гладковского задержали по подозрению в совершении преступления по части 2 статьи 364 "Злоупотребление властью или положением" Уголовного кодекса Украины. Сам Гладковский обвинения назвал "фейковыми".

Ранее Олег Гладковский и его сын Игорь стали фигурантами журналистского расследования проекта Bihus.info, опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен.