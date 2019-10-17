  1. Главная
  3. Политика

"Для показаний на Турчинова": эксперт объяснил задержание Гладковского

17 октября 2019, 15:34

Небоженко убежден, что задержание первого экс-зама главы СНБО не связано с началом расследования против Петра Порошенко.

Олега Гладковского задержали сотрудники НАБУ
Олега Гладковского под Киевом задержали сотрудники НАБУ / ТСН

НАБУ задержала экс-замглаву СНБО Олега Гладковского не из-за его коррупционных действий в "Укроборонпроме", а потому что правоохранители подбираются к главе СНБО Александру Турчинову.

Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко. По его мнению, по той же причине ранее был задержан и экс-нардеп Сергей Пашинский. 

"Гладковский и Пашинский должны дать показания на Турчинова – вот основная цель сегодняшних действий. Никто не собирается добиваться справедливости. Гладковский как заместитель Турчинова, должен дать показания на своего начальника или, по крайней мере, сказать, что тот знал и не мешал его противоправной деятельности. Ведь Гладковский – первый заместитель Турчинова и первый вопрос, который задаст ему следователь – как получилось так, что вы участвовали у коррупционной деятельности, а ваш начальник об этом не знал?", - отметил Небоженко.

Читайте такжеКто спасет Гладковского?При этом эксперт убежден, что задержание первого экс-зама главы СНБО не связано с началом расследования против Петра Порошенко по факту коррупции в оборонной сфере в ближайшее время. 

"Он работал с Порошенко больше десяти лет и может рассказать о чем-то другом - о "Кузне на Рыбальском", "Богдане", совместных офшорах. Но не думаю, что Порошенко сейчас главная цель, так как он страшно нужен в американской "игре". Поэтому ни Луценко, ни Порошенко вряд ли кем-то будут задержаны как минимум, до Нового года", - заключил Небоженко.

Напомним, 17 октября, в СМИ появилась информация о задержании бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского (в прошлом Свинарчука). Позже пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины подтвердила данную информацию. По данным НАБУ, Гладковского задержали по подозрению в совершении преступления по части 2 статьи 364 "Злоупотребление властью или положением" Уголовного кодекса Украины.

СНБО коррупция Укроборонпром Петр Порошенко Сергей Пашинский Виктор Небоженко Александр Турчинов Олег Гладковский
Сейчас вы просматриваете новость «"Для показаний на Турчинова": эксперт объяснил задержание Гладковского». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:48
Против еще одного чиновника Порошенко открыто дело: подробности
16:45
"Тупой праздник": в Укрпочте отказались отмечать День защитника Украины
16:40
Политолог объяснил причину задержания Гладковского
16:33
"Так поступил бы русский": менеджер Rammstein вырубил хамоватого охранника Видео
16:24
"Аномалии природы": в Киеве зацвели сакуры, опубликованы фото Фото
16:20
"Ерунда и фейки": Гладковский ответил на обвинения НАБУ Видео
16:09
"Тема сисек, них*я себе": Экс-Nikita топлес и в расстегнутых штанах произвела фурор
15:58
В Украине проверят получателей соцвыплат: Рада приняла закон о верификации
15:40
Недетские разборки в Кропивницком: третьеклассник попал в больницу после избиения в школе
15:35
"Личный интерес Порошенко": стали известны новые подробности задержания Гладковского
15:34
"Для показаний на Турчинова": эксперт объяснил задержание Гладковского
15:31
В Николаеве прошел фестиваль короткометражных фильмов "Гражданский проектор" новости компании
15:09
МИД РФ придумало "неофициальное" объяснение роспуску "Л/ДНР" Видео
15:07
Генпрокурор направил в Раду представление на снятие неприкосновенности с нардепа Дубневича
15:01
Зеленский отдал 1,17 млрд гривен: на что пошли деньги
14:49
СМИ узнали, что Эрдоган выбросил секретное письмо от Трампа: опубликован полный перевод
14:48
Чтобы приструнить Запад, Путин спустил ракеты, появилось видео Видео
14:46
Законопроект №1210 слишком "сырой" - Южанина
14:29
"Вообще рехнулись дибилы": у Заворотнюк отреагировали на последние слухи Фото
14:27
В НАБУ подтвердили задержание Гладковского: подробности Видео
14:08
"Медийный муд*к": Притула поставил на место жену Лещенко
13:57
Гладковского задержали при попытке побега из Украины - источник Видео
13:42
Перші Ластівки: дата выхода, сюжет и актеры нового сериала Видео
13:26
Угроза Черноморскому флоту: Украина создает сверхзвуковую противокорабельную ракету – СМИ Фото Видео
12:57
"Раскольническая группировка": Кирилл всполошился из-за признания ПЦУ Видео
12:47
Гороскоп на сегодня: каким знакам Зодиака ожидать осуществления заветных желаний
12:45
Неделя – и Айфон 11 в кармане: названы страны, где можно заработать на смартфон за неделю новости компании
12:28
Как в Африке: синоптик дала прогноз погоды на завтра
12:26
Заработать на доносах: Рада приняла закон об обличителях коррупции Видео
12:05
"Подарок" ко Дню благодарения: демократы задумали поторопиться с импичментом Трампа
11:55
"Взыскание и атлас в подарок": у Зеленского рассказали, как перепутали Латвию с Литвой Видео
11:32
В России хотят признавать украинцев носителями русского языка по закону
11:31
Блокада Азовского моря: Россия снова пошла на обострение – эксперт
11:14
Малефисента Владычица Тьмы: сказка для взрослых с продолжением Видео
11:05
Какой будет зима 2019-2020: синоптик дал точный прогноз Видео
10:57
"Выпили рижского бальзама": Офис Зеленского подловили на ошибках в новостях из Латвии Фото Видео
10:35
На Полтавщине в выгребной яме нашли тела мужчин: названа возможная причина гибели
10:27
Реализация формулы Штайнмайера: Зеленский может пойти путем Порошенко - эксперт
10:25
Искромсал ножем: семью голливудского актера разорвало от кровавой резни Видео
10:23
"Зрада" и "капитуляция" – красивые, но бессмысленные слова: Кравчук высказался о формуле Штайнмайера
10:12
Экс-замминистра времен Порошенко обвинили в шпионаже в пользу РФ
09:59
"Ногу сломала?": Анна Ризатдинова взбудоражила новой растяжкой сеть Видео
09:53
Заявление Путина - явный сигнал о планах поглотить Украину мнение
09:37
"Что с "нормандским форматом?": в Риге задержали прорывавшихся к Зеленскому пропагандистов РФ Видео
09:30
Великі Вуйки 2019: смотреть онлайн 5 и 6 серию нового сериала Видео
09:26
"Доктор Смерть" сделала нардепа Дубинского "лицом геморроя"
09:22
"Две с*ки": девушки жестоко расправились с котятами и нарвались на уголовное дело Видео
08:50
"На днях стал отцом": на Одесчине рвануло авто с людьми, никто не выжил - СМИ Фото Видео
08:39
Чем "Минск" на паузе выгоден Зеленскому мнение
08:19
Как найти управу на Россию: экс-президент Украины озвучил свой рецепт
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять