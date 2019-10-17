"Для показаний на Турчинова": эксперт объяснил задержание Гладковского

Олега Гладковского под Киевом задержали сотрудники НАБУ / ТСН

НАБУ задержала экс-замглаву СНБО Олега Гладковского не из-за его коррупционных действий в "Укроборонпроме", а потому что правоохранители подбираются к главе СНБО Александру Турчинову.

Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко. По его мнению, по той же причине ранее был задержан и экс-нардеп Сергей Пашинский.

"Гладковский и Пашинский должны дать показания на Турчинова – вот основная цель сегодняшних действий. Никто не собирается добиваться справедливости. Гладковский как заместитель Турчинова, должен дать показания на своего начальника или, по крайней мере, сказать, что тот знал и не мешал его противоправной деятельности. Ведь Гладковский – первый заместитель Турчинова и первый вопрос, который задаст ему следователь – как получилось так, что вы участвовали у коррупционной деятельности, а ваш начальник об этом не знал?", - отметил Небоженко.

Читайте такжеКто спасет Гладковского?При этом эксперт убежден, что задержание первого экс-зама главы СНБО не связано с началом расследования против Петра Порошенко по факту коррупции в оборонной сфере в ближайшее время.

"Он работал с Порошенко больше десяти лет и может рассказать о чем-то другом - о "Кузне на Рыбальском", "Богдане", совместных офшорах. Но не думаю, что Порошенко сейчас главная цель, так как он страшно нужен в американской "игре". Поэтому ни Луценко, ни Порошенко вряд ли кем-то будут задержаны как минимум, до Нового года", - заключил Небоженко.

Напомним, 17 октября, в СМИ появилась информация о задержании бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского (в прошлом Свинарчука). Позже пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины подтвердила данную информацию. По данным НАБУ, Гладковского задержали по подозрению в совершении преступления по части 2 статьи 364 "Злоупотребление властью или положением" Уголовного кодекса Украины.