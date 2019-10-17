Гладковский-младший увидел след Путина в задержании отца

Олег Гладковский / УНИАН

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского по делу о хищениях в оборонной сфере. В свою очередь, сын задержанного Игорь Гладковский опроверг эту информацию.

По словам Гладковского-младшего, его отца задержали из-за картины. Речь идет о портрете президента Российской Федерации Владимира Путина под названием Лицо войны. Картина выполнена из гильз.

Сын задержанного заверил, что Гладковский-старший купил произведение искусства для демонстрации американским партнерам как доказательства агрессии Кремля против Украины.

Кроме того, Игорь Гладковский заявил, что его отца задержали, когда он шел из ресторана, в котором обедал ожидая самолет.

"Он летел в Брюссель на выставку автобусов. Рейс отложили, и отец поехал в ресторан. На пути в терминал его и задержали наши доблестные набушники", - цитирует Страна Гладковского-младшего.

Стоит отметить, что Лицо войны является работой художницы Дарьи Марченко и Даниэля Грина, у которого был конфликт с Гладковским из-за другого произведения искусства.

Напомним, в четверг, 17 октября, детективы НАБУ в Киеве задержали Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (части 2 статьи 364 УК Украины). Вскоре в пресс-службе "Богдана" заявили, что Гладковский планировал вылететь на выставку Bus world 2019 в Брюссель, а вовсе не пытался покинуть стран