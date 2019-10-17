Игоря Кононенко не выпускают из Борисполя за границу - Лещенко

Игорь Кононенко / УНИАН

Экс-депутата Рады Игоря Кононенко (которого СМИ связывают с экс-президентом Петром Порошенко) в четверг, 17 октября, в аэропорте Борисполь не пустили к самолету, который был должен вылететь за границы Украины.

Об этом на своем канале в мессенджере Telegram написал другой бывший нардеп и журналист Сергей Лещенко.

По его данным, поскольку фамилия Кононенко фигурирует в контексте расследования многих уголовных производств, он и был остановлен пограничниками в Борисполе - для выяснения его нынешнего статуса.

По состоянию на 21:00 17 октября по киевскому времени Кононенко так и не получил разрешения на прохождение госграницы.

Напомним, в четверг, 17 октября, детективы НАБУ в Киеве задержали Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (части 2 статьи 364 УК Украины). До этого ему аналогично не разрешили покинуть Украину на самолете из Борисполя. Позднее в пресс-службе корпорации Богдан, которую сейчас возглавляет Гладковский, заявили о том, что он объявил голодовку.