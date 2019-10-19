В суде пояснили сумму залога в 10 млн грн для Гладковского

Олег Гладковский, по утверждению ВАКС, получил релевантную сумму залога / УНИАН

В Высшем антикоррупционном суде пояснили сумму залога в размере 10 миллионов гривен для экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, мотивировав тем, что она соответствует убыткам, которые были нанесены в результате его противозаконной деятельности.

"Экс-первый заместитель секретаря СНБО взят под стражу с правом внесением залога в размере 10 623 130 гривен. Соответствующее решение было принято следственным судьей ВАКС после длительного заседания. Сумма залога соответствует убыткам, которые, по предварительной оценке, были нанесены в результате деятельности бывшего первого замсекретаря СНБО", - сказано в сообщении ВАКС в Facebook.

Уточняется, что согласно постановлению, подозреваемый не может покидать территорию Киевской области. Его также обязали сдать паспорта для выезда за границу, другие документы, которые дают право покидать страну. Кроме того, подозреваемый будет носить электронное средство контроля.

Напомним, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

Ранее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен. В них якобы замешано окружение экс-президента Петра Порошенко, в том числе Игорь Гладковский и Олег Гладковский.