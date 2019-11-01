Дифтерия в Украине: врачи зафиксировали новый случай в Харьковской области

Дифтерия добралась и до Харьковсой области / Reuters

Дифтерия добралась и до Харьковской области – врачи выявили у пациентки, больной ангиной, дифтерийную палочку.

Эпидемиологи областного центра осуществляют мероприятия по месту жительства и работы пациентки, всего обследовано 27 человек, сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

"Сегодня в 14:30 по Харьковской области поступило экстренное сообщение о бактериологическом выделении нетоксигенного штамма дифтерийной палочки у больной ангиной. Пациентка находится в стационаре и получает лечение антибиотиками. Сыворотка не вводилась в связи с выделением микроорганизму, который не производит токсин", - сказано в сообщении.

В Центре напомнили, что по состоянию на 1 октября 2019 в Украине привито 59,5% детей в возрасте до одного года и 52,3% взрослых от количества, предусмотренной плановой вакцинацией. Всего за указанный период привито лишь 200 тысяч детей в возрасте до года и 1,5 млн взрослых.

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Ранее стало известно, что Минздрав два года не выделял Киеву сыворотку от дифтерии.