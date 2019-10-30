Пять доз: Минздрав два года не выделял Киеву сыворотку от дифтерии

Вакцина / rada.gov.ua

В Киеве всего осталось пять доз сыворотки от дифтерии. Министерство здравоохранения в 2018 и в 2019 годах не распределяло препарат.

"Закупка сыворотки - компетенция Минздрава. По закупкам ни в 2018, ни в этом году они нам не распределяли. Было распределение восьми флаконов в качестве гуманитарной помощи. Использовано три флакона", - ответили в департаменте здравоохранения КГГА на запрос Украинских новостей.

При этом отмечается, что всего было госпитализировано трех человек с подозрением на дифтерию.

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"У ребенка и мужчины бактериологический анализ выявил нетоксигенный штам. У женщины при полной клинической картине дифтерии анализ диагноз не подтвердил. Все трое чувствуют себя удовлетворительно. Но будут оставаться в стационарах до окончания антибактериальной терапии", - рассказали в департаменте.

В то же время указано, что прививок от дифтерии достаточно. На данный момент есть 120 000 доз для взрослых.

"Это примерно на год, и при том, что по мере необходимости запасы динамично пополняются. Для детей тоже абсолютно достаточно", - отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что с 1 августа 2016 года и по 29 августа 2019 года исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины была Ульяна Супрун.

Напомним, что в Украине зафиксированы восемь случаев заболевания дифтерией, три подтверждены лабораторно, пять - клинически.