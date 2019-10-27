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Дифтерия в Украине: в Ужгород доставили 8 доз сыворотки

27 октября 2019, 10:37

В Закарпатском областном центре здоровья отметили, что сейчас состояние больных дифтерией стабильное, новых случаев заболевания не выявлено.

Дифтерия
В Ужгород доставили 8 доз сыворотки / Фото: REUTERS

В Ужгород доставлены 8 флаконов сыворотки дифтерийного антитоксина из соседних Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, сообщили в Закарпатском областном центре здоровья.

"В Ужгород спецтранспортом доставлены 8 флаконов дифтерийного антитоксина. По три дали Львовская и Черновицкая области, два - Ивано-Франковская ", - сказано в сообщении.

Также стало известно, что еще 100 флаконов антитоксина приобрела Индия. Сейчас проверяется наличие регистрации этого препарата в Украине. Если он будет отвечать всем требованиям, то уже 30 октября его доставят самолетом в Ужгород.

В Закарпатском областном центре здоровья отметили, что сейчас состояние больных дифтерией стабильное, новых случаев заболевания не выявлено.

Отметим, в соцсетях не утихают дискуссии по поводу вспышки дифтерии. Многие украинцы убеждены, что ажиотаж возник из-за того, что кому-то в Минздраве нужно сбывать вакцину, сроки которой якобы заканчиваются.

"То не дифтерия атакует, то чинуш из моз и желтые сми косит очередная пропрививочная шиза", - убеждена Ольга Штольц.

"Бред "свой кобылы". Болеют и привитые, и не привитые. Очередной "маразм" МОЗа. Мне участковая позвонила в среду вечером 23.10.19г. и начала тоже впаривать, хотя знает, что у нас официальный мед. отвод. У них сейчас начинается очередной "шухер", просто интересно какой срок годности у вакцин, такое впечатление, что у них с этим сроком не все в порядке", - добавил некая Наташа.

"Сегодня вкл.новости ictv, первая новость :"в Києві вже дифтерія", ПЕРВАЯ новость!, переключила на 1+1, первая новость, "дифтерія", показали врача, який закликає щеплюватися..., а как показывает практика первая и последняя запоминается лучше!) короче, создают панику и искусственную эпидемию, как на меня, наверно вакцины завезли", -  отметила Катя Краснобаева.

"Очевидно мамаши рискуют болезнью дифтерия, лишь бы не подвергнуть ребенка риску онкологии. Что как бы здраво. Сколько детей умерло от дифтерии? Сколько умерло от рака?Смешно.Для несведущих гуглите обезьяний вирус sv40 прививки полиомиелита рак. Ну или ртуть, формалин, алюминий как адьюванты в прививках.Аааа из последних новостей, кстати, теперича рак рак первая причина смертности в мире. Никак не дифтерия.", - отметил игорь Матищук.

Читайте такжеДифтерия в Украине: признаки и вакцинация - как защититься от эпидемииНапомним, ранее сообщалось, лондонская лаборатория взяла на обследование штамм дифтерии, которым заразились студенты Ужгородского национального университета, которые приехали на учебу из Индии, сообщил врач-инфекционист Виктор Петров.

После проведенных исследований медики смогут определить происхождение штамма.

"Мы будем иметь его генеалогию и мы тогда получим ответы на вопросы, является ли этот штамм завезенным, или он наш, или он какой-то типированный. Мы тогда будем иметь полную информацию", — отметил врач.

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