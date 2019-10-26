"Липовые справки за 100 долларов": дифтерию в Ужгороде изучают англичане

Дифтерию в Ужгороде изучают эксперты из Лондона / Фото: REUTERS

Лондонская лаборатория взяла на обследование штамм дифтерии, которым заразились студенты Ужгородского национального университета, которые приехали на учебу из Индии, сообщил врач-инфекционист Виктор Петров.

После проведенных исследований медики смогут определить происхождение штамма.

"Мы будем иметь его генеалогию и мы тогда получим ответы на вопросы, является ли этот штамм завезенным, или он наш, или он какой-то типированный. Мы тогда будем иметь полную информацию", — отметил врач.

В то же время Петров отметил, что студенты могли инфицироваться именно в Украине.

"Мы должны понимать, что те студенты-медики, которые заразились, скорее всего они в результате дезадаптивных ситуаций, когда иммунитет их не справился, например, с этой бактерией, вполне вероятно могли инфицироваться в Украине, потому что у нас процент непривитых более 50 среди взрослого населения", — подчеркнул инфекционист, передает Громадське.

Отметим, вспышку дифтерии в Украине активно обсуждают в соцсетях.

"Дифтерия в Киеве. Оказалось, что мамаши покупают в поликлиниках за 100$ липовые справки о том, что прививка ребёнку якобы сделана, но вот дети все равно заболевают дифтерией. Гениально! Инвестировали в справку, но от этого сопротивляемость организма ребёнка к этому инфекционному заболеванию не увеличилась. Это же номинация "Мать года"!

Верните Супрун!.. хотя нет, при ней это тоже было. Верните Мусия!.. хотя нет, и при нём это было. Верните... нет, Сталина уж точно не надо. Лучше заберите у таких мамаш детей. ЮЮ, твой выход!", - пишет Сергей Наумович.

"Все ругают матерей! А ничего страшного, что мать должна подписать документ, что после прививки она претензий не имеет! И скажи, любой матери, что можно поехать в Германию или в Нидерланды сделать прививку, я думаю отказников бы не было! Как писали выше Недоверие к медицине - это самый главный момент из за которого столько отказников!", - пишет Аина Ластивка.

"Господи, какие же люди долбоебы. Да до изобретения вакцин люди гибли десятками тысяч от болезней про которые вы теперь знаете только по названию вакцины", - добавил Виталий Лирнык.

Читайте такжеКогда и какой вакциной делать прививку от дифтерииНапомним, ранее сообщалось, в Киеве в лицее на Позняках у 9-летнего мальчика диагностировали первый в столице случай дифтерии. В классе, где обучался ребенок, учреждены карантинные мероприятия. Администрация учебного заведения провела уборку кабинета с дезинфицирующими средствами и осмотром детей медицинской сестрой. Родителям предложен осмотр детей лор-врачем.

Как сообщили в Минздраве, у ребенка отсутствовали прививки из-за отказа родителей. Школьника госпитализировали. Диагноз был основан на результатах бактериологической экспертизы. Для введения сыворотки показаний не обнаружили.