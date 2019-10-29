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Дифтерия в Киеве: в многомиллионном городе не осталось ни одной сыворотки

29 октября 2019, 07:08

Если дифтерия начнет распространяться, больным не смогут помочь из-за недостатка сыворотки, предупреждают инфекционисты.

Дифтерия
Дифтерия положила на больничные койки 8 украинцев  / Фото: REUTERS

В Украине зафиксированы 8 случаев заболевания дифтерией, три подтверждены лабораторно, пять - клинически. При этом по крайней мере десять людей являются носителями этой болезни. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья.

Последний случай заболевания дифтерией произошел в столице - в состоянии средней тяжести госпитализирована 35-летняя женщина, мать троих детей, сообщает ТСН. Больной дифтерией пациентке в Киеве дали все имеющиеся в столице дозы специальной сыворотки. Сейчас в столице Украины не осталось ни одной дозы сыворотки.

"Ей ввели противодифтерийный иммуноглобулин, который собирали во всех больницах", - отметила  советник министра здравоохранения Ольга Голубовская.

Инфекционисты предупреждают: если дифтерия начнет распространяться, они не смогут помочь больным из-за недостатка сыворотки.

Напомним, 24 октября в Киеве в лицее на Позняках у 9-летнего мальчика диагностировали первый в столице случай дифтерии. У ребенка отсутствовали прививки из-за отказа родителей. Школьника госпитализировали. Больной имел контакт с 45 людьми, из них 36 детей. 

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27 октября стало известно, что в Ужгород были доставлены 8 флаконов сыворотки дифтерийного антитоксина из соседних Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. В Закарпатском областном центре здоровья отметили, что сейчас состояние больных дифтерией стабильное, новых случаев заболевания не выявлено.

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