"Найден россиянин-беглец": на Николаевщине накрыли опасную банду

В Николаевской области обезврежена опасная банда / mk.npu.gov.ua

В Николаевской области правоохранители в пятницу, 1 ноября, обезвредили опасную группировку злоумышленников, бандой руководил 49-летний житель Николаева - известная личность в криминальных кругах.

Задержаны четверо злоумышленников, двое из них ранее были судимы, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Николаевщине.

По данным ведомства, в машине одного из задержанных обнаружен россиянин, который находился в международном розыске.

В полиции добавили, что банда похищала мужчин, избивала и удерживала в заложниках, угнала грузовики DAF и присваивала документы. Правоохранители нашли у злоумышленников более сотни патронов к разному оружию, в частности, к автоматическому, пистолеты, ножи и наркотики.

Видео, на котором запечатлено, как на Николаевщине были обезврежены члены опасной банды

Ранее стало известно, что на Полтавщине задержаны члены этнической преступной организации и ее главарь - "самый влиятельный мафиози" - Самвел Донецкий, который является уроженцем Грузии.