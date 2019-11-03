"Найден россиянин-беглец": на Николаевщине накрыли опасную банду

В Николаевской области у членов банды нашли оружие, патроны и наркотики.
В Николаевской области правоохранители в пятницу, 1 ноября, обезвредили опасную группировку злоумышленников, бандой руководил 49-летний житель Николаева - известная личность в криминальных кругах.
Задержаны четверо злоумышленников, двое из них ранее были судимы, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Николаевщине.
По данным ведомства, в машине одного из задержанных обнаружен россиянин, который находился в международном розыске.
В полиции добавили, что банда похищала мужчин, избивала и удерживала в заложниках, угнала грузовики DAF и присваивала документы. Правоохранители нашли у злоумышленников более сотни патронов к разному оружию, в частности, к автоматическому, пистолеты, ножи и наркотики.
Видео, на котором запечатлено, как на Николаевщине были обезврежены члены опасной банды
Ранее стало известно, что на Полтавщине задержаны члены этнической преступной организации и ее главарь - "самый влиятельный мафиози" - Самвел Донецкий, который является уроженцем Грузии.